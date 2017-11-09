Хочешь стать губернатором – прыгай с парашютом: члены президентского резерва травмировались на тренингах

Члены президентского кадрового резерва приняли участие в тренинге, который прошел в военном тренировочном комплексе «Кубинка». По словам участников мероприятия, они прыгали с парашютом и ложились под едущий БТР. Не обошлось и без происшествий, четверо обучающихся отправились домой с травмами.

Программа по подготовке кадров для назначения на высокие государственные должности разработана специалистами Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково» и корпоративного университета Сбербанка, пишет РБК. Учебный курс рассчитан на девять месяцев.

В «Кубинке» прошел очередной этап обучающей программы. Участие в тренинге приняли «все, кого еще никуда не назначили» – в общей сложности около 40 человек. В предыдущий модуль участники учений поехали в Сочи, там они прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах и занимались каньонингом. В этот раз кандидаты прыгали с вышки с парашютом, бросали гранаты, работали с военной техникой, учились стрелять из автоматов и пистолетов.

По словам собеседника издания, после парашютов трое уехали домой с травмами ног, один – с больной спиной. Источник посетовал на то, что учебная парашютная вышка рассчитана на вес участника в 60-70 кг, а некоторые из будущих губернаторов весят больше 100 кг.

Стоит отметить, что в обучающей программе перспективные управленцы не только бросаются под танки и прыгают с парашютом. В тренинг включены модули на развитие командообразующих качеств – гонки на лодках-драконах и парусная регата, а также лекции, которые читают высокопоставленные спикеры, среди них руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Кроме того, перед будущими губернаторами выступят представители бизнеса – глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов и другие.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.17

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