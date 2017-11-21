российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 ноября 2017, 10:17 мск

Политика

Путин объявил о скором завершении операции в Сирии

Путин объявил о скором завершении операции в Сирии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи 20 ноября заявил, что военная операция в Сирии вышла на завершающую стадию, сообщает во вторник пресс-служба Кремля. По его словам, необходимо переходить к политическому урегулированию ситуации в арабской республике.

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко», – признал российский президент и добавил: «Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается».

Путин подчеркнул, что «теперь самое главное… перейти к политическим процессам», и отмел готовность сирийского лидера «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».

Новый День: Путин объявил о скором завершении военной операции в Сирии

Путин провел встречу с Асадом в резиденции в Сочи (фото: kremlin.ru)

Глава российского государства также заявил, что высоко оценивает переговорный процесс по Сирии в Астане, позволивший создать зоны деэскалации и «начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией». Путин анонсировал проведение своих консультаций с эмиром Катара (запланированы на 21 ноября), с президентом США Дональдом Трампом (22 ноября) и лидерами стран региона по сирийской проблематике.

Позднее Путин встретился с руководящим составом Министерства обороны и Генштаба ВС России и также заявил, что «окончательная точка» в операции в Сирии будет скоро поставлена. «Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать», – заявил Путин, подчеркнув при этом, что «основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили».

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 21.11.17

Инерционный сценарий будущего. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / «Мы рассчитываем на 5 мандатов»: ЛДПР первой объявила план покорения гордумы Екатеринбурга (ВИДЕО). / Кремль изучит претензии бизнеса о росте налоговой нагрузки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Ближний Восток, Сирийский кризис, Сирия,

Новости партнеров

Политика, все новости

Челябинск /

Инерционный сценарий будущего. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Екатеринбург /

«Мы рассчитываем на 5 мандатов»: ЛДПР первой объявила план покорения гордумы Екатеринбурга (ВИДЕО)

Экономика /

Кремль изучит претензии бизнеса о росте налоговой нагрузки

Ямал /

У «любителя вермахта» из Нового Уренгоя нашлись единомышленники

Москва /

Патриарх Кирилл предупредил о приближении «грозных мгновений истории»

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости