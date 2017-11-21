Путин объявил о скором завершении операции в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи 20 ноября заявил, что военная операция в Сирии вышла на завершающую стадию, сообщает во вторник пресс-служба Кремля. По его словам, необходимо переходить к политическому урегулированию ситуации в арабской республике.

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко», – признал российский президент и добавил: «Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается».

Путин подчеркнул, что «теперь самое главное… перейти к политическим процессам», и отмел готовность сирийского лидера «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».

Путин провел встречу с Асадом в резиденции в Сочи (фото: kremlin.ru)

Глава российского государства также заявил, что высоко оценивает переговорный процесс по Сирии в Астане, позволивший создать зоны деэскалации и «начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией». Путин анонсировал проведение своих консультаций с эмиром Катара (запланированы на 21 ноября), с президентом США Дональдом Трампом (22 ноября) и лидерами стран региона по сирийской проблематике.

Позднее Путин встретился с руководящим составом Министерства обороны и Генштаба ВС России и также заявил, что «окончательная точка» в операции в Сирии будет скоро поставлена. «Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать», – заявил Путин, подчеркнув при этом, что «основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили».

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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