Кремль назначил дату большой пресс-конференции Путина

В Кремле определились с датой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава государства, как и ожидалось, пообщается с журналистами 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля. Пресс-конференция по традиции начнется в полдень по московскому времени. Место ее проведения пока неизвестно. В президентской администрации пообещали сообщить об этом позднее.

Напомним, президент России проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года. На них приглашаются как российские, так и иностранные представители СМИ. Как известно, выступление главы государства транслируется в прямом эфире федеральных телеканалов. Самой короткой была первая пресс-конференция, длившаяся чуть более 1,5 часа. Самая длинная прошла в 2008 году: встреча Путина с журналистами продолжалась около 5 часов.

По мнению наблюдателей, пресс-конференция может стать площадкой для объявления Путиным своего решения относительно участия в президентской гонке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.17

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