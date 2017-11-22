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Среда, 22 ноября 2017, 08:42 мск

Политика

Иностранцы смогут получить новый вид российской визы

Иностранцы смогут получить новый вид российской визы

Российское правительство утвердило новую разновидность визы для въезда в страну. Теперь иностранцы могут оформить визу для получения разрешения на временное проживание, говорится на сайте кабинета министров.

«Категория «обыкновенная виза» дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России», – указано в официальном сообщении.

Новые визы иностранцы смогут оформить в дипломатическом представительстве или консульском учреждении при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому гражданину разрешения на временное проживание. Отмечается, что такая виза будет выдаваться лишь единожды.

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