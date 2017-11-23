Милонов возбудился на торговлю устройствами для наркоманов у Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запросы главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Народный избранник считает необходимым проверить магазины на наличие в их ассортименте устройств для курения наркотических веществ, а также и запретить продажу таких предметов в России.

Депутат заявил, что ему поступают многочисленные обращения граждан, в которых говорится о свободной продаже в магазинах и киосках всевозможных приспособлений для употребления наркотических средств, в том числе «галлюциногенных курительных смесей». Народный избранник подчеркивает, что ему удалось выяснить, что «данные устройства предназначены для курения только так называемых «легких наркотиков» и других запрещенных опасных веществ и не могут быть приспособлены для курения табака»

По словам Милонова, «стеклянные и глиняные колбы, пробирки, трубки, шланги и кальяны для наркотиков можно купить практически под стенами Государственной думы», передает РИА «Новости».

По его мнению, создается впечатление, что в России сформировалась дружественная атмосфера для наркоманов. «В данной связи прошу вас рассмотреть возможность организации тотальной проверки розничных и оптовых магазинов на предмет наличия в ассортименте подобных товаров с последующим изъятием и запретом к продаже на территории РФ ввиду провоцирования населения к занятию наркоманией», – написал Милонов в обращении.

Москва, Иван Гридин

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