Медведев пообещал стабильный рубль: обвала в конце года не случится

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе традиционного интервью телеканала пообещал, что обвала рубля в конце года не будет.

Премьер отметил, что сейчас курс национальной валюты «стабилен и предсказуем». Медведев убежден, что обвала рубля к концу 2017 года, в отличие от ситуации трехгодичной давности, не случится. «У нас действительно была очень непростая ситуация, когда рубль подвергся такому воздействию, когда мы, по сути, перешли к открытому, свободному коридору», – сказал глава кабмина, однако «ничего подобного в этом году не прогнозируется и представить себе невозможно».

Медведев дал совет, в какой валюте хранить деньги. Премьер полагает, что это нужно делать в рублях. «С учетом того, что абсолютно подавляющее большинство граждан хранит свои накопления в рублях, платит в рублях и получает зарплату в рублях, – ответ очевиден, в чем хранить денежные средства, в чем хранить запасы», – сказал Медведев. В то же время глава правительства заметил, что при решении данного вопроса, надо понимать, какие цели ставит гражданин или компания, – готовы ли они рисковать, и то, какой валютой расплачиваются в повседневной деятельности.

Медведев в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов Валерия Фадеева («Первый канал»), Сергея Брилева («Россия 1»), Ирады Зейналовой («НТВ»), Игоря Полетаева («РБК») и Михаила Фишмана («Дождь»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.17

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