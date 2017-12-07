«Обвала точно не будет»: Орешкин поведал о курсе рубля в 2018 году

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заверил, что курс рубля в 2018 году «не рухнет». Министр добавил, что национальная валюта не упадет и в конце текущего года. Об этом Орешкин заявил в интервью «Газете.Ru».

Министр отметил, что переоцененность рубля, которая была в апреле, к настоящему времени нивелирована. По его мнению, «рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса».

Орешкин уверяет, что курс рубля сейчас стал меньше зависеть от колебаний цен на нефть, и ситуация на валютном рынке в настоящее время более стабильная, чем раньше.

Ранее премьер Дмитрий Медведев в ходе традиционного интервью российским телеканалам пообещал, что обрушения рубля в конце года не будет. По его словам, сейчас курс национальной валюты «стабилен и предсказуем».

Накануне курс рубля снизился после падения мировых цен на нефть и на объявленных планах Минфина увеличить объемы покупки экспортной выручки. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара достигал 59,01 рубля, курс евро колебался вблизи отметки 69,8 рубля.

Эксперты ожидают дальнейшего ослабления рублю к доллару на фоне ожидающегося в декабре повышения ставки ФРС, снижения ключевой ставки Банка России и продолжающегося роста геополитического напряжения, связанного с ожиданиями введения новых санкций против России со стороны США. Глава управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко прогнозирует, что к концу года курс нацвалюты России достигнет 60,50 рублей за доллар.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

Медведев оставил армию без штанов – зато в тёплом исподнем и белой шляпе. / Вопреки оптимизму чиновников: российская экономика перешла к стагнации. / Отсутствие конкуренции на госзакупках стоило бюджету полтриллиона рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»