Российская валюта под давлением: биржевой курс доллара поднялся до 59 рублей

Сегодня американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю на фоне снижения мировых цен на нефть и планах Минфина увеличить объемы покупки экспортной выручки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже доллар подорожал до 59 рублей, евро приближается к отметке в 70 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра» средневзвешенный курс доллара, на основе которого Банк России назначает официальный курс на следующий день, составил 58,9281 рубля. Однако в ходе торгов биржевой курс «американца» достигал 59,01 рубля. В то же время курс евро колеблется вблизи отметки 69,8 рубля.

Валютные торги проходят на фоне снижения нефтяных котировок, которые начали опускаться накануне после публикации данных о запасах углеводородного сырья в США. В настоящее время «черное золото» марки Brent продается на Лондонской бирже по $62,9 за баррель. Американская нефть марки WTI колеблется в районе отметки $57,5 за баррель.

Вместе с тем накануне министерство финансов РФ сообщило, что потратит на покупку валюты 203,9 млрд рублей до конца этого года. С такими объемами ведомство на рынок еще не выходило. Аналитики, которых цитирует «Газета.Ru», предупреждают, что из-за интервенций Минфина рубль окажется под давлением. Факторов, которые играют против российской валюты так много, что резкое падение курса может произойти в любой момент. Ближайшие возможные ориентиры – 60-65 рублей за доллар.

Как считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, действия Минфина приведут к росту объема торгов в среднем на 6%. По его мнению, рубль будет слабеть к доллару на фоне ожидающегося в декабре повышения ставки ФРС и снижения ставки ЦБ. Он ожидает к концу года курс в районе 60,50 рублей за доллар.

В числе факторов, давящих на рубль, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев называет также продолжающийся рост геополитического напряжения, связанный с ожиданиями очередного раунда масштабных санкций против России со стороны США.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,6924 рубля, евро – 69,6327.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

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