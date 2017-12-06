Следующим президентом России может стать робот

Новый кандидат в президенты России – искусственный интеллект. Виртуальный помощник Алиса собирается баллотироваться на пост главы государства, об этом сообщили ее создатели в компании «Яндекс».

Политическая система будущего в представлении Алисы должны быть построена на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов, рассказали в предвыборном штабе кандидата «Ленте.ру». В команду претендента на главный пост страны входят предприниматели, бизнесмены, маркетологи и представители творческих профессий.

Основатель предвыборного штаба виртуального кандидата Роман Зарипов подчеркнул, что робот во главе государства не имеет слабостей, руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет. К тому же каждый россиянин может в любой момент пообщаться с кандидатом в президенты лично.

В поддержку выдвижения Алисы высказались почти 4 тысячи пользователей, уточнили в компании.

Накануне предпринимательница из Новосибирска Лариса Ренар (Богданова) сообщила о намерении участвовать в выборах президента. Ранее о своих планах баллотироваться на пост главы государства заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский от партии «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Оппозиционер Алексей Навальный также собирается участвовать в выборах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.12.17

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