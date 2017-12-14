Путин доволен работой правительства, хотя «проблемы есть»

Правительство России в целом удовлетворительно справляется со своими обязанностями, хотя «есть проблемы». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве.

По мнению главы государства, рынки положительно оценивают работу кабмина, о чем свидетельствует их инвестиционная позиция.

Что касается будущего правительства страны, Путин заявил, что обсуждать этот вопрос преждевременно, однако сообщил о наличии «предварительных идей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

Путин не против повышения пенсионного возраста: «Надо открыто обсудить и всё просчитать». / Госдума утвердила пожизненное для вербовщиков в террористы. / Вашингтон назвал условия для старта переговоров с Пхеньяном. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»