Новое австрийское правительство призывает к отмене антироссийских санкций

Новое правительство Австрии будет настаивать на снятии антироссийских санкций. Об этом говорится в совместной программе будущего коалиционного правительства на 2017-2022 годы.

«Австрия будет активно действовать для того, чтобы снять в европейском согласии имеющуюся напряженность, в частности, вызванную конфликтом на Украине и санкциями, а также чтобы урегулировать конфликт на Украине и вокруг нее», – говорится в документе.

Назначение новых глав министерств и ведомств республики пройдет в понедельник, передает РИА «Новости». Кандидатуры на правительственные посты представили лидеры Австрийской народной партии и Партии свободы.

За снятие напряженности в Европе, смягчение и постепенную отмену санкций лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе выступал еще до начала коалиционных переговоров в октябре. Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц летом выражал сомнения на счет дополнительных ограничительных мер, принятых в отношении России США. Тогда сообщалось, что американские санкции могут затронуть австрийских партнеров российских компаний.

Сенатор Алексей Пушков высказался о планах нового правительства Австрии снять ограничительные меры. «Новый канцлер Австрии многим не понравится на Западе – он против обязательных квот на мигрантов и сторонник форсирования разрядки с Россией», – написал политик в своем Twitter.

Напомним, первые секторальные санкции против России были введены летом 2014 года. Позже экономические меры были расширены. Каждые полгода ЕС продлевает действие ограничений, увязывая их отмену с выполнением Минских соглашений. В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что не является субъектом этих договоренностей и разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 16.12.17

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