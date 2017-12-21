СМИ: Кремль собирается реформировать институт полпредств

В администрации президента обсуждается возможность преобразования института полномочных представителей президента. Вероятно, реформы проведут после выборов главы государства, которые запланированы на 18 марта 2018 года. Предложений на эту тему много: от ликвидации института полпредств до наделения их реальными экономическими полномочиями.

Окончательного решения о том, нужны ли вообще какие-то изменения, пока нет, сообщили РБК источники, близкие к Кремлю. Идеи о возможных преобразованиях поступали в том числе и от самих полпредов. Главная цель реформы – найти правильный функционал применения представителей президента. «Идет работа по возможному усилению полномочий и компетенции полпредов, с одной стороны, и повышению их ответственности – с другой», – рассказал собеседник издания.

Одно из предложений предполагает совмещение должности полпреда с постами вице-премьеров. Такая схема действует в Дальневосточном федеральном округе. Подобная модель применялась и в Северо-Кавказском федеральном округе, однако потом от нее отказались.

Федеральный чиновник сообщил, что некоторые полпреды выступают за наделение их реальными экономическими полномочиями. Впрочем, уточнять, о чем именно идет речь, он не стал.

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина выступал с радикальной идеей – ликвидировать институт полпредств. По словам источников, это предложение нашло широкую поддержку среди губернаторов. Но в финальную версию программы, которая попала на стол президента, эта инициатива не попала. ЦСР решил не затрагивать этот политический вопрос.

Ранее вопрос реформирования института полпредов поднимался не раз. В 2011 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Госсовета заявила, что структура изжила себя, а также предложила заменить полпредов «министрами по делам территорий с четкими функциями, с четкими полномочиями.

По словам политолога Виталия Иванова, институт полпредов нужен как «проводник федеральной воли», при этом полномочий у них и так достаточно. В то же время необходима ротация кадрового состава: «Нужны более молодые люди, заточенные на успехи ради достижения карьеры, а не статусные отставники, для которых полпредство не более чем пенсия».

Москва, Зоя Осколкова

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