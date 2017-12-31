Минфин засекретил данные о зарплате федеральных министров

С сайта Минфина России исчезли данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 году: информация была размещена 11 декабря, а 28 декабря ее уже не стало.

Как уже сообщал «Новый День», Минфин впервые опубликовал сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и министров. Больше всех в 2016 году заработал министр финансов Антон Силуанов. Он получал 1,7 млн рублей ежемесячно. Зарплата главы Минэкономразвития составляла почти 1,3 млн рублей в месяц, министра энергетики – около 1,2 млн рублей в месяц. Немного не дотянули до миллиона зарплаты главы МЧС (954 тыс. рублей) и министра промышленности (921 тыс. рублей). У министров образования и здравоохранения зарплаты втрое меньше, чем у Силуанова – Ольга Васильева получала 496,5 тысячи рублей в месяц, а Вероника Скворцова – 507 тысяч.

Кроме того были опубликованы сведения о заработках работников, замещающих государственные должности – в министерствах это только сам министр. В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента и премьера. А, по данным РБК, зарплата Дмитрия Медведева – 513 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, отмечает издание, из данным Минфина следовало, что в 2016 году федеральные госорганы России владели или пользовались 47 тысячами автомобилей. В среднем за месяц содержание каждого такого автомобиля обходилось в 27 тысяч рублей. Дороже всего в 2016 году содержание одного автомобиля обходилось Минздраву – 341 тыс руб в месяц (всего у министерства было 47 автомобилей). В правительстве России среднемесячные расходы на содержание автомобиля составили 327 тыс руб (270 машин).

Федеральные госорганы потратили на служебные командировки почти 7 млрд руб, (больше всего – ФТС и ФНС, 742 млн и 712 млн руб соответственно). Если говорить только об иностранных командировках, на их обеспечение больше всего тратит МИД – 200 млн руб в 2016 году. Далее следуют Минфин и Минэкономразвития (57,9 млн и 51,8 млн руб).

28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.

В приемной ответственного представителя Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса и пресс-секретарь Минфина на запросы журналистов не ответили.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.17

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