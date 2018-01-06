«Приехали»: Донатас Банионис объявлен в Литве агентом КГБ

Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил, что выдающиеся деятели искусства республики – актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис – в годы Советской оккупации были завербованы агентами КГБ, передает портал delfi.lt со ссылкой на сообщение организации.

Сообщается, что Банионис был завербован в 1970 году и работал под именем «Бронюс», якобы предоставляя КГБ данные о литовцах, проживающих в США. В частности приводится пример, когда Банионис ездил в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году. «До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы», – говорится в сообщении, которое цитирует портал.

В публикации также говорится, что в 1974 году Банионис был исключен из агентурной сети, вероятно, из-за того, что том году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР.

Сондецкис был завербован в 1962 году и работал до 1982 года под именем «Салютас». По данным Центра по исследованию геноцида, КГБ интересовал эмигрировавший в США отец Сoндецкиса Яцкус Сондецкис.

Сообщается, что в 1967 году КГБ получил информацию о том, что Сондецкис-старший хотел установить контакт со своим сыном, и КГБ решило воспользоваться этим. Его целью было, чтобы сын повлиял на отца, чтобы тот отказался от антисоветской деятельности и приехал в Литву, где его можно было отслеживать и использовать более активно. В 1968 году встреча отца и сына была организована в Канаде, куда Саулюс Сондецкис отправился на концерт.

Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. Сондецкис скончался в 2016 году в возрасте 88 лет.

Банионис был любимцем советских зрителей. Звездой актер стал после фильма «Никто не хотел умирать». Сыграл в кино более 60 ролей, в том числе в «Солярисе», «Берегись автомобиля», «Маленький принц», «Король Лир», «Змеелов», и других.

Вильнюс, Служба информации РИА «Новый День»

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