«Партнеры совсем заврались»: в МИД РФ отреагировали на обвинения главы ЦРУ

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова сочла ложью заявление главы ЦРУ Майкла Помпео о том, что Москва «на протяжении десятилетий» вмешивалась в выборы в США.

«Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело?», – написала Захарова в своем Facebook.

По ее словам, «лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти «десятилетия» американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы».

Захарова связала появление обвинений в адрес России с победой на выборах президента США Дональда Трампа. «Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось – бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» – одним словом, песня половецких пленниц», – написала Захарова в соцсети.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео в интервью CBS News заявил, что Россия и ряд других стран собираются «вмешаться» в выборы в конгресс США 2018 года. По его мнению, русские делали это десятилетиями ради «подрыва западной демократии».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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