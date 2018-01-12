«Всех вас расстреляем»: Жириновский разбушевался в прямом эфире

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскандалился во время прямого эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», посвященной ситуации на Украине. Политику так не понравились высказывания украинского политолога, главы правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана в его адрес, что главный либерал-демократ обрушил на него волну резкой критики и пообещал «расстрелять». Жириновский назвал украинца «подонком», «бандитом» и «негодяем».

«Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев», – обратился лидер ЛДПР к Трюхану. «Вы – подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили (в Донбассе). За каждого ответите!», – заявил российский политик в адрес украинского коллеги.

Затем Жириновский очень эмоционально потребовал, чтобы Трюхан покинул студию, и назвал его «обычным фашистом».

Либерал-демократ резко отреагировал на слова украинского политолога после того, как тот заявил, что Жириновский своими заявлениями устраивает «цирк и шоу», отмечают «Вести».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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