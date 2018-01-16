Инсульт сразил Ампилова по пути на встречу с Грудининым: политик умер после трехдневной комы

Известный политик, глава исполнительного комитета движения «Трудовая Россия», лидер громких уличных протестов 90-х годов Виктор Анпилов скончался в Москве от обширного инсульта в возрасте 72 лет. Сообщение о кончине размещено на его странице в «Фейсбуке».

По словам экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, у политика произошел инсульт по дороге на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами, и он был госпитализирован. Последние три дня Ампилов провел в коме в НИИ скорой помощи имени Склифософского и ушел из жизни, не приходя в сознание, отметила соратница политика в комментарии ТАСС. О времени и месте похорон пока неизвестно.

Виктор Ампилов начал свою политическую карьеру в 1990 году после избрания депутатом Моссовета. До этого он, выпускник факультета журналистики МГУ, работал переводчиком и корреспондентом Гостелерадио в Латинской Америке. Широкую известность Ампилов получил после выступлений на многочисленных митингах и протестных акциях с резкой критикой политики Бориса Ельцина и реформ Егора Гайдара и призывом к смене власти. Эти акции в начале 90-х собирали десятки тысяч человек. Анпилов активно участвовал в событиях 3-4 октября 1993 года на стороне Верховного совета, был арестован, но в феврале 1994 года его освободили по амнистии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

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