Модернизация российской армии вызвала панику у Пентагона и НАТО. «Россия остается главной угрозой»

Модернизация и новые возможности российской армии спровоцировали возникновение у Пентагона сильного беспокойства и чувства дискомфорта. Такое признание сделал председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом он назвал Россию главной угрозой для Европы.

Военачальник отметил, что Россия успешно провела техническое обновление ядерного оружия и флота, а также разработала инструменты ведения кибернетической и электронной войны, заметив, что Москва будет активно использовать свои новые возможности, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об её действиях за последние годы, а потом мы смотрим на (финансовые) вложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», – констатировал Данфорд, добавив, что никто в США «не чувствует себя комфортно в положении, в которое мы сейчас попали».

Кроме того, указал генерал, беспокойство Пентагона всё более возрастает, когда «мы смотрим на инвестиции, проведенные россиянами за минувшее десятилетие», сообщает «Российская газета».

Данфорд в связи с этим объявил Россию главной основной угрозой для Европы. На такие выводы его подвигли проводимая модернизация российской армии, а также поведение России в Грузии и на Украине (речь идет о вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году и воссоединении Крыма с Россией – прим. ред.). В ответ НАТО вынуждено «создавать возможности для сдерживания восточного соседа», отметил генерал.

Напомним, в ноябре 2017 года профильные комитеты обеих палат американского конгресса одобрили выделение $4,6 млрд европейским союзникам Штатов по НАТО для «противодействия российской агрессии».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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