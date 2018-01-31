Зорькин переназначен главой Конституционного суда на пятый срок

Совет Федерации на сегодняшнем заседании переназначил Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда на пятый по очереди шестилетний срок. Его новые полномочия начнутся 22 февраля.

Кандидатуру 74-летнего Зорькина внес в Совфед президент РФ Владимир Путин. Накануне профильный комитет верхней палаты российского парламента рекомендовал сенаторам переназначить главу КС.

Отметим, что Зорькин впервые был избран председателем Конституционного суда в 1991 году, но спустя два года покинул свой пост на фоне трений с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным. В 2003 году он вновь стал председателем КС.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 31.01.18

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