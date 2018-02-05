В российскую армию возвращают политруков

В российских Вооруженных силах будет создано Главное военно-политическое управление. Новая структура будет образована на базе существующего воспитательного подразделения – Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ.

Предполагается, что новое главное военно-идеологическое управление будет обладать большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе всей российской армии – от роты до видов и родов войск и замыкаться на Министерство обороны России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

По его словам, речь не должна идти о простом переименовании ГУРЛС. «В условиях глобального информационно-психологического противоборства… необходимо значительное усиление всей структуры в Вооруженных силах, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в российской армии, <...> умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности страны и повышение боеготовности войск», – подчеркнул Каньшин.

Политические органы впервые были созданы в русской армии в августе 1917 года. Затем этот опыт был взят на вооружение советской армией в 1919 году. Политруки просуществовали в армии СССР по 1991 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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