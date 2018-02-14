Сурков: женщины во власти – симптом упадка политической системы

Помощник президента Владислав Сурков ко Дню всех влюбленных опубликовал в «Русском пионере» колонку, в которой рассуждал о женщинах, пришедших во власть. По мнению автора, присутствие «слабого» пола на высоких постах говорит об упадке существующего строя. В тот момент, как женщины, по словам Суркова, досматривают за «больной» системой, мужчины, уступившие власть лишь на время, подготавливают базу для нового строя не столько хорошего, сколько нескучного.

«Посмотрите на запад – матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть», – обращает внимание читателя Сурков. В мире становится все больше женщин-министров, премьеров и президентов, бизнес-леди и «даже просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин». Автор уверен, что такое положение дел усугубляется искусственно. В пример он приводит движение против сексуальных домогательств. «Следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями – «теперь приставать будем мы!" Должен же кто-то проявлять инициативу, секс, кажется, никто не отменял», – пишет Сурков. Помощник президента также рассказал о выводах британских ученых, которые выяснили, что со временем «мужская» Y-хромосома может исчезнуть, а значит, рождаться будут только девочки. «Фактически, это деликатное, с использованием щадящей интеллигентской терминологии объявление всех нас, особей «сильного» пола, – дегенератами», – делает вывод Сурков.

Далее автор колонки переходит к тому, что этот мир сделан мужчинами, их уход от власти и передача ее женщинам есть симптом упадка. Сурков приводит примеры из истории, как упрочение позиции женщин привело к гибели Спарты, принятие христианства матерью Константина Еленой стало причиной распада Римской империи, британская монархия окончательно утратила властные функции при королеве Виктории. В России, по определению Суркова, «бабий век» (XVIII) ознаменовался дворцовыми переворотами, расцветом фаворитизма и убийствами царей. Даже распад СССР помощник президента связал с Раисой Горбачевой.

«Усиление женского влияния, разумеется, не причина, а именно симптом, манифестация декаданса, – заключает Сурков. – Политические системы призывают женщин, когда выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии ... Их правление приемами и стилем обычно напоминает уход за больным, пустые хлопоты в безнадежной клинической ситуации».

Все, что происходит сейчас на Западе, является верным признаком «заката Еврамерики», утверждает Сурков. В то же время мужчины заняты «настоящим мужским делом – изобретают и конструируют новую реальность, пока их спутницы управляют устаревшей».

Что касается России, то «отечество наше пока что затронуто феминизмом совсем незначительно», отмечает помощник главы государства: «Мы опять то ли отстаем от всех, то ли, наоборот, всех опережаем. Эта неопределенность подсказывает нам единственно возможную стратегию поведения на случай восстания женщин… Не принимать навязываемый бой. И еще – любить».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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