Кадыров пожелал Путину вечного царства

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Владимир Путин должен пожизненно управлять Россией. Он также поблагодарил президента за все, что он сделал для республики. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале, приурочив заявление к 11-летию своего президента в Чечне.

«Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством», – написал Кадыров, пообещав «преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!».

Глава ЧР также отметил, что при поддержке Путина в Чечне были решены многие социальные и экономические проблемы, искоренен терроризм, и теперь «республика процветает».

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 16.02.18

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