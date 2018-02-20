Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 1 марта, сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев.

«Выступление состоится 1 марта. Он (Путин – прим. ред.) обещал, что вложит в послание все наши рекомендации», – приводит слова Румянцева ФАН.

Обычно президент выступает с посланием перед Федеральном собранием в конце года. Так, прошлое выступление состоялось 1 декабря 2016 года.

В ноябре прошлого года стало известно, что ежегодное послание президента будет перенесено с декабря на февраль текущего года. На днях сообщалось, что Путин выступит перед Федеральным собранием в начале марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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