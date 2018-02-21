Росгвардия защитит губернаторов за плату: Госдума разрешила

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, наделяющий сотрудников Росгвардии новыми полномочиями. Согласно документу, внесенному на рассмотрение депутатов президентом, Росгвардия будет обеспечивать безопасность высших должностных лиц регионов России. При этом обеспечение безопасности глав регионов будет осуществляться в порядке, утверждаемом главой государства, и только на договорной основе, отмечается в поправках в закон о войсках национальной гвардии.

Законопроект предусматривает возможность направления президентом Росгвардии на охрану не только глав регионов, но и «иных лиц», чья безопасность должна обеспечиваться, «как правило, на договорной основе», указывается в законопроекте. Перечень охраняемых лиц предстоит утвердить президенту.

Тарифы на охранные услуги должен утвердить кабмин. Охрана губернаторов силами Росгвардии будет финансироваться из средств региональных бюджетов. Все полученные росгвардейцами доходы будут зачисляться в федеральный бюджет.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования, т.е в августе текущего года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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