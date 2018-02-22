СМИ узнали о новшествах в послании Путина парламенту: может выступить не из Кремля

Президент РФ Владимир Путин может огласить послание Федеральному Собранию не в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. Ранее сообщалось, что Путин выступит перед парламентом 1 марта. По словам источника «Коммерсанта», изменение места проведения мероприятия должно подчеркнуть «иной характер послания – всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам».

Кроме того, как рассказали собеседники издания, близкие к Кремлю, слушать речь главы государства будут не только депутаты и сенаторы, но и доверенные лица Путина как кандидата в президенты. Они будут присутствовать в качестве членов Общественной палаты или общественных деятелей. «Это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата», – пояснили в предвыборном штабе Путина.

Также сообщается, что впервые послание президента будет содержать план работы не на ближайший год, а на шесть лет.

Стоит отметить, что обычно президент выступает с посланием перед Федеральном собранием в конце года. Прошлое выступление состоялось 1 декабря 2016 года. В ноябре прошлого года стало известно, что ежегодное послание президента будет перенесено с декабря на февраль текущего года. На этой неделе появились сообщения, что Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта. В Кремле подтвердили эту информацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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