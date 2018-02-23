«Не сдался, не отступил»: Путин сравнил погибшего в Сирии летчика с защитниками Брестской крепости и Сталинграда Президент вручил звезду Героя России родным Романа Филипова

Президент России Владимир Путин сегодня вручил «Золотую Звезду» Героя России семье погибшего в Сирии летчика майора Романа Филипова. Он передал награду его родителям и вдове, отметив, что военнослужащий принял неравный бой с террористами, но не сдался и не отступил. Президент сравнил Романа Филипова с героями Великой Отечественной войны.

«Мы имеем полное право сравнить его с героями – защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда… Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине», – сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества.

Также глава государства поблагодарил участников операции в Сирии за героизм. По словам Путина, российские военнослужащие действуют в Сирии «смело, решительно и мужественно». «Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащённые террористические группировки, – отметил президент, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

«Хочу вновь поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу», – добавил Путин.

Кроме того, президент рассказал о важности ВС РФ и их роли в развитии страны.

«Когда армия, флот, Вооруженные Силы, военная составляющая государства являются самодостаточными, сильными, развитыми, то тогда создаются условия для мирного развития страны, ее поступательного развития, выстраивания стабильных отношений на международной арене», – заявил Путин, заметив, что стоит только армии ослабнуть, появляются такие проблемы и угрозы, которые «мы себе и не представляли».

Как сообщал «Новый День», Роман Филипов погиб 3 февраля в провинции Идлиб, где боевики уничтожили его Су-25 во время выполнения задания по патрулированию. Выпущенная террористами из ПЗРК ракета попала в двигатель штурмовика на высоте около 4 километров. Летчик успел катапультироваться из горящего самолета, однако уже на земле вступил в бой с боевиками и погиб. Пилот до последнего отстреливался от боевиков из табельного пистолета. Но когда ситуация стала безвыходной, офицер подорвал себя ручной гранатой, чтобы не попасть в плен.

Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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