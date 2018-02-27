Путин разрешил ФСО тушить пожары и бороться с хакерами

Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь сотрудники ведомства получили право вести информационное противоборство, в том числе обнаруживать, предупреждать и ликвидировать хакерские атак на российские информационные ресурсы.

Из текста опубликованного на сайте правовой информации указа следует, что положение о ФСО в части полномочий службы дополняется пунктом следующего содержания: «участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ».

Кроме того, ФСО получила право принимать меры по защите персональных данных и давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей. Еще одним нововведением является то, что ФСО теперь может не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны. Также ФСО получает полномочия по организации и осуществлению «в соответствии с законодательством Российской Федерации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.18

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