«Без штурма жертв было бы больше»: Путин рассказал о планах террористов с Дубровки убить заложников у Кремля

Президент РФ Владимир Путин лично принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложников зрителей мюзикла «Норд-Ост». Об этом глава российского государства рассказал во второй части документальной ленты Андрея Кондрашова «Путин», которая сегодня была выложена в Сеть.

«Конечно, здесь не было другого варианта. Никто, кроме меня, это решение принять не мог», – сказал Путин, отметив, что выхода у него не было. «Уверен, что если бы ничего не делали, количество жертв было бы гораздо больше», – заявил президент.

По его словам, решение штурмовать театр было принято после поступления информации о дальнейших планах террористов. «В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь, и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», – сказал Путин.

Президент также сообщил, что газ, который запустили в зал до спецоперации силовиков, поначалу не сработал, однако было решено начинать штурм театрального центра. «На следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и с их расстрелом. Ждать было тоже невозможно», – рассказал Путин, отметив, что к началу штурма газ подействовал.

Президент объяснил гибель немалого числа заложников «неумением действовать в той обстановке», отметив, что люди погибли «не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа». «Нужно было просто делать укол (с антидотом – прим. ред.) и все, кому-то сделали два-три раза, кому-то ни одного раза. Мы провели расследование, конечно, очень тщательное, в этих условиях трудно кого-то наказывать, люди сами шли на смерть», – сказал Путин.

Президент добавил, что «трудно здесь кому-то предъявлять претензии, там все было в растяжках, заминировано, в этих условиях нужно было аккуратно, но быстро всех убирать из помещения». «Это была очень сложная и очень опасная работа для каждого, кто там находился», – подчеркнул он.

Теракт на Дубровке произошел 23 октября 2002 года. Зрителей мюзикла «Норд-Ост» взяла в заложники группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании террористы. Жертвами теракта стали 130 человек: 125 погибли при штурме, пятерых застрелили террористы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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