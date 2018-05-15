Жириновский пригрозил выгнать из ЛДПР собаководов. «Вы – самая сильная мафия!»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня заявил, что будет выгонять из партии за содержание собак дома.

Политик возмутился участившимися случаями нападения собак на людей, а закон, направленный на защиту населения, так и не принят. «Собачья мафия самая сильная… видимо, у кого-то дома живут очень любимые собаки, и он тормозит (принятие закона – прим. ред.), обладая значительной властью», – заявил главный либерал демократ страны.

Жириновский поинтересовался у однопартийцев, есть ли у них домашние собаки. Получив отрицательный ответ, лидер политик заявил, что «в ЛДПР собак дома не держат». И предупредил: у кого есть дома пес или кто только планирует завести собаку, тот будет исключен из партии. «Не курят, не пьют, собак не держат», – подытожил лидер либер-демократов, чьи слова приводит агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что думский комитет по экологии и охране окружающей среды готовится рассмотреть во втором чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными». По мнению экспертов, документ направлен на создание в России цивилизованной и гуманной системы обращения с животными и воспитание ответственного отношения к ним. Среди прочего, проект закона «обеспечивает безопасность граждан».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.18

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