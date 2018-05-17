В России обнаружили десятки «нищих» депутатов: больше всего их на Северном Кавказе

Почти 70 депутатов региональных парламентов в прошлом году жили за чертой бедности. Так, 14 депутатов заявили о нулевых доходах за 2017 год, еще у 54 членов заксобраний годовой доход оказался ниже прожиточного минимума по региону, показал анализ деклараций о доходах региональных депутатов за прошлый год, проведенный РБК.

Выяснилось, что больше всего парламентариев с нулевыми доходами в заксобрании Северной Осетии – 4 человека. Самое большое число «бедных» депутатов в Кабардино-Балкарии (7 человек) и Северной Осетии (5 парламентариев). При этом у части из них в собственности находится много различных объектов недвижимости.

Наиболее низкие средние доходы за 2017 год задекларировали депутаты заксобрания Ингушетии (1 млн рублей), Калмыкии (1,3 млн рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 млн рублей), Республики Алтай (1,6 млн рублей) и Тывы (1,8 млн рублей).

Самыми богатыми оказались депутаты Камчатского края, их средний доход в минувшем году составил 121,3 млн рублей. В пятерку наиболее обеспеченных народных избранников также вошли члены заксобраний Магаданской области (85,8 млн рублей), Челябинской области (76,5 млн рублей), Курганской области (60,4 млн рублей) и Еврейской автономной области (59,6 млн рублей).

Тройку самых богатых региональных депутатов возглавил член заксобрания Челябинской области Константин Струков (3,379 млрд рублей). Он занимает 59 место в российском списке Forbes, издание оценивает его состояние в $1,7 млрд. За ним следуют камчатский депутат Игорь Евтушок (2,341 млрд рублей) и член парламента Курганской области Дмитрий Ильтяков (1,563 млрд рублей).

Отмечается, что в список депутатов с самыми высокими доходами попали бизнесмены, которые работают в региональных парламентах на непостоянной основе и не получают там жалованье.

Средний доход депутата регионального заксобрания составил 13,1 млн рублей. Для сравнения, средний доход депутата Госдумы – 23,5 млн рублей.

Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов пояснил, что декларации с нулевыми доходами депутатов формально не нарушают закон, однако это «аномалия». Эксперт связывает появление подобной отчетности с процедурой индивидуального банкротства, поручительством по кредитам или разводами, когда депутат хочет скрыть реальные доходы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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