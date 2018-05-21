Полтавченко метит на третий срок: «Нравится работать в Петербурге»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко допустил свое участие в губернаторских выборах в 2019 году. Он отметил, что ему интересно работать в Петербурге, и существует множество задач, которые нужно решить в ближайшее время и в будущем.

«Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок, – приводит слова Полтавченко РИА «Новости». – Повторю еще раз – мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга».

Георгий Полтавченко руководит Северной столицей с 31 августа 2011 года, когда его впервые утвердило заксобрание на посту губернатора по представлению тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. В 2014 году Полтавченко сложил полномочия ради участия в досрочных губернаторских выборах. В ходе голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, его кандидатуру поддержали 79,3% избирателей при явке 39,12%. Полномочия Полтавченко истекают в сентябре будущего года.

Стоит отметить, что ранее политологи не раз прогнозировали отставку Полтавченко. Из доклада, подготовленного фондом «Петербургская политика» после президентских выборов, следует, что петербургский губернатор наряду с еще двумя главами регионов, руководителем Алтайского края Александром Карлиным и главой Якутии Егором Борисовым, может досрочно сложит полномочия.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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