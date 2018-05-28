Глава СКР: «Нужно запретить Instagram из-за теракта в Ленинграде»

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с призывом закрыть соцсеть Instagram из-за того, что она, по его утверждению, использовалась при организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Такое заявление глава СКР сделал на съезде уполномоченных по правам детей в понедельник, 28 мая.

По словам Бастрыкина, в Турции существует «своя информационная система работы для детей» вместо «Яндекса», «Гугла», а «мы даже Instagram закрыть не можем». «А между прочим Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», – приводит слова главы СКР РБК. При этом он отметил, что в России давно идут разговоры о сокращении формальной длительной процедуры закрытия «сайтов и программ», но «нет, мы тянем годами». Бастрыкин добавил, что сейчас ему «сказали, что Instagram подает в суд на государство». «Это полное искажение ситуации», – заключил он.

Ранее ФСБ заявляла, что взрыв в метро Петербурга 3 апреля прошлого года был спланирован через мессенджер Telegram. Сервис отказался предоставлять спецслужбе ключи шифрования. В связи с этим Таганский суд Москвы принял решение о его блокировке на территории России. Но, несмотря на попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру, он продолжает работать: пользователи обходят блокировку при помощи прокси-серверов и VPN. Стоит отметить, что до сих пор никто из представителей российских властных и правоохранительных структур не высказывался о необходимости закрытия Instagram в России.

Позже в понедельник Следственный комитет РФ опубликовал на своем офицальном сайте сообщение о выступлении Бастрыкина на съезде детских омбудсменов. В нем, в частности, говорилось: «Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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