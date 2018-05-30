Путин нашел губернатора Амурской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Амурской области Василия Орлова, сообщает пресс-служба Крмеля. Сегодня глава государства провел встречу с Орловым, в ходе которой сообщил ему о решении назначить на эту должность.

Прежний губернатор региона Александр Козлов ранее возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока.

43-летний Василий Орлов – выходец из Амурской области. С 2002 по 2007 год работал гендиректором областного государственного унитарного предприятия «Амур-качество», затем в течение года возглавлял ОАО «Амурский кристалл». С 2008 по 2010 год он работал заместителем мэра Благовещенска по экономике. С 2012 года занимал пост министра экономического развития областного правительства. В 2014 году Орлов был включен в состав президентского кадрового резерва под патронатом президента. С 2015 года он работал в компании «Сибур».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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