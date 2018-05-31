СМИ предрекают серьезное обновление администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин до конца текущей недели, вероятно, сделает кадровые перестановки в своей администрации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах. Отмечается, ключевые чиновники – глава администрации Антон Вайно и его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко – сохранят посты, а попрощаться с работой в Кремле рискуют несколько помощников и советников руководителя страны.

Так, отставку пророчат советнику по экономическим вопросам Сергею Глазьеву, помощнику по международным вопросам Юрию Ушакову, а также отвечающий за отношения с Украиной, СНГ, Абхазией и Южной Осетией Владислав Сурков. Издание пишет, что место Ушакова займет посол РФ в Китае Андрей Денисов, а на смену Суркова претендует полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Стоит отметить, что о предстоящей отставке Суркова ранее сообщал РБК со ссылкой близкие к Кремлю источники. Наиболее вероятным преемником Суркова СМИ называют Бабича, но возможно назначение на пост и выходца из силовых структур, так как «на украинском направлении все плохо».

Издание со ссылкой на источник в одном из федеральных ведомств пишет, что полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов может занять пост полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). «Ведомости» в свою очередь сообщали, что полпредом в ЦФО может стать глава управления внутренней политики президента Андрей Ярин, либо экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, либо Бабич.

Кресло помощника президента – руководителя контрольного управления вместо перешедшего в правительство Константина Чуйченко рассматривается статс-секретарь – замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков. Он считается человеком, близким к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, отмечает издание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.05.18

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