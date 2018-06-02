Трамп и Путин собираются обсудить ряд разногласий

В Белом доме готовят встречу президентов США и России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основную роль в организации играет посол США в России Джон Хантсман. Предполагается, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, вопросы контроля над ядерными вооружениями, ряд других давних разногласий.

В апреле бывший посол России в США, ныне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон во время телефонного звонка 20 марта. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила приглашение.

Это будет третья встреча Трампа и Путина. Дата и место саммита пока не согласованы: переговоры могут быть отложены из-за встречи Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отмечает The Wall Street Journal.

Москва, Игорь Юров

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