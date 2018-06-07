Путин рассказал, что сдерживает начало третьей мировой войны

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности начала третьей мировой войны. Глава государства напомнил о словах Альберта Эйнштейна, а затем рассказал о роли паритета между ведущими военными державами для предотвращения масштабных международных конфликтов.

«Можно вспомнить слова Эйнштнейна, который говорил, что «я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись камнями и палками». Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене», – отметил Путин.

Президент объяснил тот факт, что после Второй мировой войны «мы живем в условиях относительного, глобального мира», тем, что между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Путин подчеркнул, что страх взаимного уничтожения всегда сдерживал ведущие государства «от резких движений и заставлял уважать друг друга».

По мнению российского лидера, выход США из программы сокращения вооружений – это попытка сломать этот паритет. Однако Россия на нее уже реагирует, сказал Путин, напомнив про современное вооружение, о котором он рассказал в своем послании Федеральном собранию. Президент подчеркнул, что это новейшее вооружение стратегический паритет «безусловно сохранит». Путин вновь призвал мировые державы сесть за стол переговоров, чтобы разработать схему международной безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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