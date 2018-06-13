Путин обошелся без кадровой чистки своей администрации

Президент России Владимир Путин утвердил новую президентскую администрацию, следует из указов главы государства, опубликованных на сайте Кремля в среду, 13 июня. Свои посты сохранили ключевые сотрудники Кремля.

Согласно указам президента РФ, руководителем АП остался Антон Вайно, должности его первых заместителей сохранили Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями главы администрации президента остались Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко, а на пост пресс-секретаря главы государства в ранге заместителя главы администрации переназначен Дмитрий Песков.

Посты помощников президента сохранили Владислав Сурков, Андрей Белоусов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Игорь Левитин, Лариса Брычева (она также осталась начальником государственно-правового управления).

На должность начальника референтуры переназначен Дмитрий Калимулин. Руководителем протокола президента остался Владислав Китаев.

Должности советника президента сохранили Владимир Толстой, Сергей Глазьев, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев, Александра Левицкая и Антон Кобяков.

Новым помощником президента назначен замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Помощником президента и начальником контрольного управления стал замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков, сменив Константина Чуйченко, перешедшего на работу в кабмин – бывший кремлевский чиновник возглавил аппарат правительства.

Путин при этом уволил своего советника по вопросам развития интернета Германа Клименко. Кроме того, от должности советника президента освобожден Сергей Григоров.

Должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества лишился Владимир Кожин. Также с поста помощника главы государства уволен Евгений Школов.

Напомним, президентская администрация сложила свои полномочия после вступления Владимира Путина в должность президента РФ 7 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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