Россия выводит войска из Сирии: базу покинули более тысячи военнослужащих

Российские военные покидают Сирию. В последние дни Россия вывела из САР более тысячи человек личного состава, с сирийской базы вернулись десятки самолетов и вертолетов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас», – сказал глава государства на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.

По словам президента, сирийскую базу покинули 1140 военнослужащих, также из САР выведены 14 вертолетов и 13 самолетов, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Путин отметил, что служившие в Сирии россияне прошли испытания боевыми действиями. «И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовке личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», – подчеркнул глава государства, обращаясь к выпускникам.

Напомним, российские ВСК присоединились к военной кампании в Сирии в 2015 году. Тогда с просьбой о помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад. В 2016 году Россия дважды сокращала свое присутствие в САР. 11 декабря 2017 года Путин отдал приказ о выводе российских военнослужащих из Сирии. Тогда президент заявил, что задача, стоявшая перед российскими военными, была «решена блестяще».

Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялись сообщения о вновь прибывших на Хмеймим российских самолетах. По неподтвержденной информации, в Сирии проходят испытания новейшего истребителя пятого поколения Су-57.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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