Трампу надоела Сирии. Он предложит Путину выгодную сделку

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки собирается предложить ему сделку по Сирии, которая бы ускорила вывод американских военных сил из этой арабской республики. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их данным, соглашение будет касаться юго-западных районов Сирии на границе с Иорданией, где сирийская правительственная армия ведет наступление на поддерживаемые Вашингтоном силы оппозиции.

План Трампа позволит сирийским властям при поддержке российских военных вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы. Взамен Вашингтон рассчитывает, что Дамаск при гарантиях Москвы позволит базирующимся там повстанцам передислоцироваться в другие регионы. При этом США хотят закрыть доступ Ирану на юго-запад Сирии.

Как сообщал «Новый День», Путин и Трамп проведут первую полноформатную встречу 16 июля в Хельсинки. Приоритетными тема переговоров станут двусторонние отношения, конфликт в Сирии и вопросы разоружения. Кроме того, лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Москва, Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Вашингтон. Другие новости 29.06.18

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