Социологи Аналитического центра Юрия Левады вслед за специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали значительное снижение рейтингов президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за последние полгода на фоне растущего общественного недовольства из-за инициативы правительства повысить пенсионный возраст. Примечательно, что стремительно упало доверие россиян и к ряду популярных членов кабмина – министру обороны Сергею Шойгу и главе МИД Сергею Лаврову, которые не имеют никакого отношения к пенсионной реформе. Специалисты «Левада-центра» объясняют это тем, что на фоне опасений, связанных с планируемыми пенсионными нововведениями, у населения России растет усталость и раздражение от внешнеполитической кампании, осуществляемой российскими властями.

Согласно выводам социологов, с января по июнь текущего года уровень доверия к Владимиру Путину упал с 60 до 48%, к главе правительства Дмитрию Медведеву – с 12 до 9%, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Рейтинг доверия к главе Минобороны Сергею Шойгу снизился с 31 до 19%, к министру иностранных дел Сергею Лаврову – почти вдвое (с 25 до 14%). При этом антирейтинг Медведева с начала 2018 года взлетел в два раза – с 15 до 30%, а доля россиян, не доверяющих Владимиру Путину, выросла почти вдвое – с 6 до 11%.

В «Левада-центре» полагают, что данные изменения вызваны помимо исчерпания эффекта президентской выборной кампании «тревогами населения по вопросу реформы пенсионной системы», а также «некоторой усталостью от внешнеполитической напряженности».

Директор «Левада-центра» Лев Гудков в комментарии газете «Ведомости» объяснил снижение доверия к Шойгу и Лаврову «перебросом раздражения – денег на пенсии не хватает, а вы ввязываетесь во внешнеполитические авантюры». По мнению социолога, россияне устали от «идеологической накачки»: у людей растет раздражение «от продолжения внешнеполитической кампании» на фоне угроз, связанных с пенсионной реформой. Впрочем, Гудков ожидает, что уровень доверия к ним снова поднимется, как только начнутся новые конфликты на международной арене.

Опрос был проведен 22-26 июня текущего года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России методом личного интервью.

Ранее, 29 июня, ВЦИОМ сообщил о неуклонном снижении доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Согласно результатам опроса, за неделю с 18 по 24 июня показатель доверия к Путину составляет 38,3%, рухнув почти на 4%. При этом уровень одобрения деятельности главы российского государства с мая сохраняет понижательный тренд и за неделю снизился с 72,1 до 63,4%. В то же время рейтинг недоверия к Медведеву вырос до 26,4% с 20,5%. Отмечалось, что премьеру доверяют только 7,5%, что на 2% ниже показателя недельной давности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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