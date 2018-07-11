Греция выдворяет двух дипломатов России, Москва ответит зеркально

Греция высылает двух российских дипломатов, еще двоим запрещен въезд в страну, сообщает греческая газета «Катимерини» со ссылкой на источники.

По сведениям издания, дипломатов обвиняют во вмешательстве во внутренние дела государства. Афины заподозрили россиян в попытке «сбора и распространения информации», а также в подкупе государственных чиновников. Газета пишет, что решение греческих властей – это ответ на «ряд скоординированных действий, направленных на расширение влияния России в Греции». Речь идет о попытках оказания влияния на греческую православную церковь с помощью вознаграждений. Кроме того, по утверждению газеты, Россия предпринимала попытки вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности, по вопросу о названии бывшей югославской республики Македонии.

В то же время, отмечает издание, в Греции хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, но только при условии взаимного уважения суверенитета, сообщает РИА «Новости».

По информации источников газеты, в числе высылаемых дипломатов значится сотрудник российского посольства Виктор Яковлев. Имена и фамилии других россиян пока неизвестны.

Официального подтверждения информации о высылке российских дипломатов не поступало.

В МИД России, тем временем, заявили, что Москва зеркально ответит на высылку Афинами российских дипломатов, передает «Интерфакс».

Афины, служба информации РИА «Новый День»

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