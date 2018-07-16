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Понедельник, 16 июля 2018, 12:44 мск

Новости Политика

Это страшное слово «реформа»: Кремль запретил говорить о повышении пенсионного возраста в стиле 1990-х

Администрация президента посоветовала лояльным власти политикам, экспертам, блогерам и журналистам не употреблять термин «пенсионная реформа». По мнению Кремля, такое словосочетание ассоциируется с трудными 1990-ми годами. Чтобы избежать негатива, рекомендуется повышение возраста выхода на пенсию преподносить как изменение, преобразование и совершенствование пенсионного законодательства.

О неофициальном запрете, введенном еще в июне, пишет «Дождь» со ссылкой на источник в Госдуме. Соответствующую рекомендацию из Кремля получили государственные и провластные СМИ, а так же все, кто транслируют точку зрения власти, то есть депутаты от «Единой России», эксперты и некоторые блогеры, утверждают собеседники издания.

Идея повышения пенсионного возраста непопулярна у населения, а слово реформа вызывает неправильные ассоциации с трудностями 1990-х годов, считают в администрации президента.

Журналисты и политики пытаются заменить неугодное словосочетание и используют такие обороты как «совершенствование пенсионного законодательства», «внесение изменений в пенсионную систему». Более того, государственные каналы стали в целом меньше говорить о повышении пенсий. Так председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов пошел дальше и на заседании президентского Совета по правам человека утверждал, что нельзя называть реформой «антропометрические изменения одного показателя».

По данным «Дождя», Кремль с самого начала тщательно следит за работой по продвижению идеи повышения пенсионного возраста и за тем, чтобы пенсионную реформу преподнесли «правильно». Существует даже список экспертов, которые получили записки с аргументами в пользу предложенных изменений.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. Реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году, следует из проекта.

Инициатива кабмина вызвала негативную реакцию населения России – петицию подписали около 2,8 млн человек, а акции протеста, организованные профсоюзами и политическими партиями, прошли по всей стране.

Отметим, что многочисленные соцопросы показали, что подавляющее большинство россиян (почти 90%) отрицательно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию. На этом фоне рейтинги президента РФ и премьера начали стремительно падать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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