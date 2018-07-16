В Хельсинки стартовали переговоры Путина и Трампа: оба президента опоздали на встречу

Президент России Владимир Путин прилетел в Хельсинки для первой полноформатной встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, откуда сразу же отправился в Президентский дворец в центре Хельсинки. Отметим, что и Путин, и Трамп, прибывший в Хельсинки из Шотландии еще вечером 15 июля, приехали во дворец с опозданием.

По данным СМИ, самолет президента России приземлился в аэропорту столицы Финляндии на полчаса позже, чем планировалось. По этой причине кортеж Путина прибыл в Президентский дворец с опозданием более чем на 30 минут – около 13:40 по местному времени (совпадает с московским). Трамп приехал во дворец примерно через 15 минут после президента РФ. Сама встреча, согласно протоколу, должна была начаться в 13:15.

Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа президентов России и США стартовала в формате «один на один», затем переговоры продолжатся с участием членов делегаций. Согласно программе саммита, встреча Путина и Трампа продлится около трех часов. На видеокадрах, обнародованных в СМИ, президенты перед началом встречи тет-а-тет обменялись рукопожатиями.

Лидеры двух стран намерены обсудить «пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня, в частности особое внимание лидеры планируют уделить ситуации на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбе с терроризмом», говорится в сообщении Кремля.

По завершении саммита президенты России и США сделают заявления для прессы и ответят на вопросы журналистов.

Хельсинки, служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 16.07.18

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