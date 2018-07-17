Еще один комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу: депутатов не остановил ожидаемый рост числа инвалидов

Комитет Госдумы по охране здоровья вслед за думским комитетом по бюджету и налогам поддержал правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.

У депутатов не вызвало тревогу заявление выступившего на заседании комитета замминистра труда Андрея Пудова, допустившего рост числа инвалидов в России при проведении пенсионной реформы. Парламентарии в своем заключении лишь указали на необходимость защиты здоровья пожилых россиян и «повышения доступности социальных и медицинских услуг для граждан, чей возраст превышает 80 лет».

Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что после повышения пенсионного возраста в стране произойдет рост числа инвалидов. «Небольшой прирост будет очевидно», – признал замминистра. По его словам, это объясняется тем, что «любое изменение действующего законодательства… дает разные всплески». Однако Пудов уверяет, что рост числа инвалидов будет «в пределах разумного», сообщает «Интерфакс». При этом замминистра указал, что неверно говорить, что «в трудоспособных возрастах у нас более низкая инвалидизация, чем в возрастах от 60-ти лет при нынешнем возрасте выхода на пенсию. Пудов утверждает, что «более высокая инвалидизация начинается после 67 лет».

Добавим, что сегодня законопроект о пенсионной реформе также рассмотрит профильный комитет по труду и социальной политике и комитет-соисполнитель по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В первом чтении инициатива будет рассмотрена Госдумой 19 июля.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Согласно результатам последнего исследования «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Между тем, на фоне народных протестов многие региональные парламенты и губернаторы выступили в поддержку пенсионной реформы. Накануне глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что отзывы на пенсионную реформу поступили из 77 регионов – как от региональных законодателей, так и от глав субъектов РФ – все они положительные, некоторые содержат предложения по поправкам в законопроект. Ранее сообщалось, что ряд парламентов приняли отзывы тайным голосованием, другие чинили препоны журналистам с целью засекретить обсуждение пенсионной реформы, отменяя онлайн-трансляции заседания, ссылаясь на «технические сбои». Недовольные жители, тем временем, клеймят народных избранников, одобривших повышение пенсионного возраста, позором и приносят для них траурные венки. В частности, так поступили возмущенные жители Костромы. Горожане устроили протестную акцию после того, как региональный парламент силами депутатов от «Единой России» поддержал пенсионную реформу. Недовольные позицией законодателей костромичи встретили выходящих из здания парламента депутатов свистом, скандированием «Позор!» и траурными венками.

Добавим, в Северной Осетии певец Вадим Чельдиев отказался от звания заслуженного артиста республики в знак протеста против позиции республиканских депутатов, поддержавших федеральный законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. По его мнению, так могут поступать только враги народа. «Мне очень обидно и очень стыдно, что я имею к вам (депутатам – прим. ред.) отношение. Несколько лет назад мне вручили звание заслуженного артиста республики и вручали, видимо, такие же, как вы. Очень хочу передать вам это звание и сказать, что мне стыдно быть заслуженным артистом вот таких вот, как вы», – заявил Чельдиев (цитата по изданию news-r.ru).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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