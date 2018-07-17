Слабак, предатель и «пудель Путина»: западные СМИ заклеймили Трампа после переговоров с президентом РФ

Зарубежная пресса в едином порыве обрушилась с критикой в адрес президента США Дональда Трампа после вчерашних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки. Американские СМИ и наблюдатели обвиняют Трампа в государственной измене и сговоре с Путиным, а европейские журналисты считают, что президент США унизил Европу и углубил пропасть между Штатами и Старым Светом. По мнению СМИ, Трамп занял слишком дружелюбную позицию в отношении Путина и подарил российскому лидеру «огромную дипломатическую победу». Своим поведением «Трамп погрузил Запад в экзистенциальный кризис», делает вывод британская Financial Times.

«Трамп только что вступил в сговор с Россией. В открытую», – полагает The Washington Post. «В Хельсинки Трамп снова настойчиво утверждал, что сговора с Россией не было. Однако, отказываясь признавать очевидные факты о действиях России и при этом смешивая с грязью систему правосудия собственной страны, Трамп по сути в открытую вступил в сговор с преступным лидером враждебной державы», – подчеркивает издание (перевод Инопресса.ру).

Газета The New York Times пишет, что Трамп целиком оказался во власти Путина – о чем свидетельствуют, по ее мнению, «глупые ответы» американского лидера на пресс-конференции после встречи с президентом РФ. Издание отмечает, что трудно понять, чего Трамп добился, встречаясь с Путиным. «Нет никаких признаков того, что США извлекли какую-то выгоду от подобострастия Трампа перед Путиным. Впрочем, сам Трамп хотя бы получил новенький футбольный мяч», – пишет газета.

«Остается загадкой, почему, в отличие от любого из своих предшественников, республиканцев или демократов, президент не желает осуждать российское вероломство, – говорится в редакционном комментарии издания. – Он без проблем держится заносчиво, когда находится в компании европейских союзников Америки и накидывается на них как на бездельников, а на ЕС – как на «врага», а также громит СМИ как «врагов народа». Когда же рядом Путин и другие диктаторы, он становится как шелковый».

По мнению The Wall Street Journal, Трамп показал себя слабаком, что в период его президентства случалось редко. «Он один на сцене умолял Путина об улучшении отношений, в то время как президент России держался хладнокровно и деловито», – пишет издание. «Обращаясь с Путиным мягко, Трамп парадоксальным образом может обнаружить, что договариваться с русскими станет еще сложнее» – предупреждает WSJ.

Экс-посол США в России Майкл Макфол счел, что Путин «одержал фантастическую победу» над Трампом на переговорах в Хельсинки. Об этом он написал в своем твиттере. По его мнению, «планка ожиданий» от этой встречи изначально была низкой, и Трампу было нужно «оказать мягкое сопротивление» Путина. Но президент США не стал делать даже этого и разочаровал наблюдателей в Америке, написал Макфол.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в предательстве. «Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное, как предательство. Патриоты-республиканцы, где вы?» – написал он в своем твиттере.

Журналист Financial Times отмечает, что не имеет понятия, о чем Трамп и Путин договорились за два часа переговоров за закрытыми дверями. «Но похвалы, которой Трамп удостоил бывшего агента КГБ на публике, было уже достаточно для изумления», – указывает он. На пресс-конференции «президент США еще никогда так не пресмыкался перед российским визави», добавил обозреватель. «Главный итог пятидневной поездки Трампа – это НАТО, оказавшееся в замешательстве, и неподдельный перезапуск российско-американских отношений – исключительно в пользу Путина», – заключил он.

«Трамп доверяется Путину и снова унижает Европу, – пишет испанская El Mundo. Издание отмечает, что прошедшую встречу можно считать геополитической победой Путина. Саммит возвел Россию в статус стратегического партнера США в ущерб европейским демократиям, которые Трамп «презирает за их слабость и отсутствие объединяющего диалога», полагает газета.

Британская Daily Mirror назвала Трампа «пуделем Путина» и предположило, что российский президент должен теперь «мурлыкать от удовлетворения».

Дружеское общение с Путиным на пресс-конференции в Хельсинки стало низшей точкой падения Дональда Трампа в ходе его европейского турне, считает немецкое издание Der Spiegel. По его мнению, во время турне американский президент лишь углубил пропасть между США и Европой. «Один только факт, что Трамп пошел на встречу с Путиным без предварительных условий и требований, говорит сам за себя. Российский лидер может вести себя на международной арене как заблагорассудится. Какой успех!», – пишет газета (цитата BFM.ru).

По мнению испанской La Vanguardia, Трамп и Путин продемонстрировали начало новой эры. «Есть ощущение, что начался этап, где главную роль будет играть диалог ради восстановления взаимного доверия как в двусторонних отношениях, так и в целях совместной работы над урегулированием международных кризисов», – пишет газета.

Издание полагает, что на саммите Путин добился двух целей: «международной легитимности и признание статуса России как мировой державы», а Трамп сделал много уступок Путину. Газета уверена, что оба лидера заинтересованы в ослаблении ЕС. «Трамп – потому что это выгодно для затеянной им торговой войны с Европой и его требований, чтобы европейцы вкладывали больше денег в НАТО, Путин – ввиду того, что раздробленной Европе было бы труднее противостоять угрозам, которые может нести Россия в сфере безопасности, при том что сейчас ЕС противостоит им посредством санкций, введенных из-за политики Кремля на Украине», – убеждено издание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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