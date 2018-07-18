«Медовому месяцу» России и США пришел конец? Трамп счел «оговоркой» заявление о невмешательстве Москвы в выборы

Президент США Дональд Трамп после возращения из Хельсинки, где встречался с Владимиром Путиным, отказался от сделанного на совместной с российским коллегой пресс-конференции заявления о невмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году и таким образом согласился с выводами спецслужб о «вмешательстве» России в избирательный процесс в Штатах.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что «допустил оговорку», когда уверял, что не видит причин считать Россию ответственной за вмешательство в президентские выборы в США. Он уточнил, что имел в виду, что «нет причин не считать», что Россия «вмешивалась» в выборы. Отметим, что именно эта «оговорка» американского президента стало причиной волны жесткой критики в его адрес со стороны конгрессменов, сотрудников спецслужб и СМИ.

По словам Трампа, фраза правильно должна звучать так: «Я не вижу причин, по которым это не могла быть Россия» (вместо могла быть). Он допустил, что его слова неясно расслышали на видеозаписи и неверно отразили в протоколе. При этом американский лидер заявил, что на итоги голосования «российские агенты» никак не повлияли.

Президент США также заявил, что считает переговоры с Владимиром Путиным «большим успехом», и обвинил прессу в очернении результатов двухстороннего саммита. «Встреча между президентом Путиным и мной была большим успехом, но только не для фейкньюс медиа», – написал американский лидер в своем твиттере.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что Трамп не впервые меняет риторику по возвращении в Штаты: «так было и год назад после встречи с Путиным в Ганновере». «В политике маневры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США», – написал Пушков в Twitter.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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