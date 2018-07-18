Депутат-единоросс опозорился, объявив «врагами народа» противников пенсионной реформы

Депутат Псковского областного собрания, единоросс Ян Лузин объявил противников пенсионной реформы «врагами народа» и «провокаторами».

«Раньше их называли «враги народа», а сейчас – политические провокаторы», – заявил народный избранник на сессии регионального парламента, отметив, что его однопартийцы обсудили и единогласно поддержали правительственную инициативу о повышении пенсионного возраста. Парламентарий при этом не уточнил, считает ли он врагами миллионы простых жителей России, которые не поддерживают пенсионную реформу. Отметим, что петицию против повышения возраста выхода не пенсию подписали около 3 млн россиян.

Депутат отметил, что властям иногда нужно принимать непопулярные решения, потому что «жизнь устроена так, что «одних популярных законов не бывает» из-за того, что «экономика движется циклично, мир меняется». По его словам, повышение пенсионного возраста является одним из таких решений. «Если увеличивается продолжительность жизни – это здорово, если увеличивается трудоспособный возраст – это хорошо», – полагает он.

«Позорище какое то», «Мозгов у этих избранников народа нет совсем», «Стыдно то как! Дешёвый демагог!», «Стыд и срам», «Это всё что нужно знать о Единой России и её членах...», «Все ясно с единороссами», – пишут возмущенные пользователи соцсетей, комментируя заявление депутата.

Отметим, что Лузин ранее руководил Псковом, занимал пост замгубернатора Псковской области. С 2011 года – депутат Областного собрания Псковской области. Лузин возглавляет крупный строительный холдинг «Группа компаний ЛУГ».

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет, позднее пообещав повышение пенсий неработающим пенсионерам на 1000 рублей в год в случае утверждения пенсионной реформы.

Инициатива властей вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Согласно результатам последнего опроса «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. На этом фоне произошло стремительное падение рейтинга президента и правительства РФ. По данным последнего опроса фонда «Общественное мнение», рейтинг Владимира Путина с середины июня держится на уровне ниже 50%.

Тем не менее комитеты Госдумы уже поддержали законопроект и рекомендовали его принять в первом чтении. Фракция «Единая Россия» в Госдуме, занимающая в парламенте конституционное большинство, объявила о решении консолидировано голосовать за повышение пенсионного возраста. Думская оппозиция ранее заявляла, что выступает против реформы, однако ее позиция не повлияет на принятие продавливаемого властями при поддержке едроссов антинародного решения. Госдума рассмотрит непопулярную инициативу на пленарном заседании 19 июля.

Псков, служба информации РИА «Новый День»

Псков. Другие новости 18.07.18

Голосовали за Путина, надеялись на лучшую жизнь, но подохнем в нищете: читатели РИА «Новый День» о пенсионной реформе. / Горизибрком Екатеринбурга зарегистрировал первых кандидатов в гордуму. / Полпред Цуканов устроил смотрины губернатору Кокорину: о результатах доложит президенту Путину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»