«Надеемся, что разгона не будет»: противники пенсионной реформы вышли с протестом к Госдуме

Представители КПРФ утром в четверг, 19 июля, проведут у здания Госдумы акцию против повышения пенсионного возраста. Отметим, что сегодня депутаты будут рассматривать непопулярную инициативу федеральных властей. Мероприятие пройдет в режиме встречи с депутатами. Выйти к народу планируют 15 представителей КПРФ.

Ранее в ЦК КПРФ сообщили, что коммунисты не подавали заявку на согласование в мэрию Москвы, поскольку для встречи с депутатами оно не нужно. Партийцы обещают обеспечить порядок и надеются, что полиция никого не будет разгонять.

Добавим, пикетировать Госдуму в знак протеста против пенсионной реформы сегодня будут активисты «Яблоко». Представители партии утром проведут серию одиночных пикетов у входа в здание нижней палаты парламента на Охотном ряду. Такой формат акции был выбран после того, как столичные отказали «Яблоку» и профсоюзам в проведении митинга в центре столицы, сославшись на указ президента РФ, ограничивающий проведение акций протеста на время Чемпионата мира по футболу. Активисты отметили, что получили от чиновников подтверждение того, что формат одиночных пикетов не требует предварительных уведомлений. «Надеюсь, что документ из префектуры, подтверждающий наше право на одиночные пикеты, позволит не допустить вмешательства сотрудников полиции», – заявил ранее член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. По последним данным, партиец сейчас проводит пикет у Госдумы. В руках он держит плакат «Пенсионная «реформа» – ограбление народа».

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет, позднее пообещав повышение пенсий неработающим пенсионерам на 1000 рублей в год в случае утверждения пенсионной реформы.

Инициатива властей вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Согласно результатам последнего опроса «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. На этом фоне произошло стремительное падение рейтинга президента и правительства РФ. По данным последнего опроса фонда «Общественное мнение», рейтинг Владимира Путина с середины июня держится на уровне ниже 50%.

Тем не менее комитеты Госдумы уже поддержали законопроект и рекомендовали его принять в первом чтении. Фракция «Единая Россия» в Госдуме, занимающая в парламенте конституционное большинство, объявила о решении консолидировано голосовать за повышение пенсионного возраста. Думская оппозиция ранее заявляла, что выступает против реформы, однако ее позиция вряд ли повлияет на принятие продавливаемого властями при поддержке единороссов скандального законопроекта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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