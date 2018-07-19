Российские госСМИ не заметили ни пенсионной реформы, ни протестующих против неё

Сегодня Государственная Дума России обсуждает скандальный законопроект о повышении пенсионного возраста. Однако российские государственные информагентства не считают, что эта тема достойна внимания. Провластные СМИ исключительно формально подошли к освещению процесса обсуждения и предпочитают умалчивать о стихийной акции протеста, которая проводится у здания парламента.

Главной темой сегодняшнего дня государственные агентства сделали испытания новейшего оружия, видео которых так кстати опубликовало Министерство обороны. «Россия начала серийное производство гиперзвуковых блоков «Авангард»», «В России завершаются испытания подводного беспилотника «Посейдон»», «Опубликовано видео испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»», – пестрят заголовки. Ролики действительно зрелищные и привлекают внимание.

Что же касается обсуждения пенсионной реформы, то здесь подход сухой и формальный. Некоторые агентства предпочли ограничиться текстовой трансляцией, другие приводят лишь тезисы в пользу инициативы. Примечательно, что самого словосочетания «пенсионная реформа» СМИ предпочитают избегать, используя термин «пенсионные изменения».

О проходящей около Госдумы акции протеста государственные информагентства не упоминают, как и о провалившейся попытке депутатов снять с повестки пленарного заседания нижней палаты парламента законопроект о повышении пенсионного возраста и подождать, пока президент РФ Владимир Путин выскажет свою позицию по данному вопросу.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Президент РФ Владимир Путин, обещавший в 2005 году не повышать пенсионный возраст, пока находится на посту главы государства, демонстративно самоустранился от обсуждения проблемы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.18

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