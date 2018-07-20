«Информацию о реформе резали и искажали»: депутаты возмутились тем, как ТВ освещало тему повышения пенсионного возраста

Депутаты фракций думской оппозиции обвинили ведущие российские телеканалы в необъективном освещении обсуждения в Госдуме законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Напомним, накануне нижняя палата российского парламента усилиями депутатов-единороссов одобрила в первом чтении проект закона о пенсионной реформе, инициированный правительством и вызвавший широкое общественное недовольство. Против проголосовали народные избранники, представляющие фракции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Свое возмущение информационной политикой ВГТРК, Первого канала, «ТВ Центра» и НТВ они выразили в совместной телеграмме, направленной руководителям этих федеральных телеканалов. Подписи под обращением с требованием предоставить возможность думской оппозиции подробно обозначить свою позицию по пенсионной реформе поставили лидеры КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский, возглавляющие одноименные фракции в Госдуме.

В телеграмме отмечается, что тема пенсионной реформы на ведущих телеканалах страны «подавалась в крайне урезанном виде и искажалась», несмотря на то, что «судьбоносный для миллионов граждан России» вопрос повышения пенсионного возраста «прямо затрагивает интересы абсолютного большинства жителей нашей страны». «Следовательно, каждый был вправе рассчитывать на детальное обсуждение данного вопроса в ведущих российских СМИ. Но этого не произошло», – подчеркнули авторы обращения (цитата по сообщению пресс-службы компартии).

Вместо этого, указали партийцы, авторы вышедших 19 июля в эфир телепрограмм «настойчиво подчеркивали планируемое повышение размера пенсий на тысячу рублей в месяц», но не предоставляли слово тем, кто выступает против повышения пенсионного возраста. Более того, отмечается в телеграмме, «в день рассмотрения вопроса в Государственной Думе телезрители не были детально ознакомлены с ходом его обсуждения». «Истинная позиция фракций изложена не была. Даже результаты голосования по законопроекту не были представлены гражданам», – подчеркнули политики.

По их мнению, подобная «информационная политика» недопустима. «Настаиваем на том, чтобы представителям парламентских партий была дана возможность развернуто выразить свою позицию в связи с проведением «пенсионной реформы»», – подчеркнули авторы обращения.

Как сообщал «Новый День», накануне отечественные государственные информагентства не заметили ни обсуждения пенсионной реформы в Госдуме, ни массовой протестной акции у стен парламента. Провластные СМИ исключительно формально подошли к освещению этой резонансной темы. Некоторые агентства предпочли ограничиться текстовой трансляцией, другие приводили лишь тезисы в пользу инициативы. Примечательно, что самого словосочетания «пенсионная реформа» СМИ избегали, используя термин «пенсионные изменения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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